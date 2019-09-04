9月墾丁淡季 屏府辦秋天不吶喊音樂節

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）墾丁春天音樂季今年因「春天吶喊」及「春浪音樂節」出走，讓遊客悵然若失，縣政府今天宣布，20日、21日將首辦「秋天不吶喊音樂節」，讓遊客重溫吹海風享受音樂的愜意。

縣府觀光傳播處長黃建嘉今天召開記者會表示，暑假後的9月是墾丁的淡季，今年春假因「春吶」及「春浪」的出走，讓墾丁失去高品質的音樂活動很可惜，縣府有責任和義務在墾丁辦大型、高品質的音樂活動。

黃建嘉表示，墾丁一直是許多人熱戀及失戀會選擇的景點，20日、21日的「秋天不吶喊音樂節」，分別以「戀愛」及「失戀」為主題，設計不同的歌單。

20日以「戀愛」為主題，邀請楊丞琳、吳汶芳、白安等人，透過他們的歌聲及歌曲意境，讓大家感受戀愛氛圍；21日以「失戀」為主題，邀請艾怡良、小球、江美琪及萬芳等人，用他們的歌聲療癒失戀的情緒。

「秋天不吶喊音樂節」20日、21日晚上7時至10時在墾丁大灣遊憩區舉辦，黃建嘉估計可容納1萬至2萬人，讓遊客重溫音樂季坐在草地、吹著海風享受音樂的愜意，只是「秋天不吶喊」迴異於「春天吶喊」，用文青風取代電音及泡泡趴，希望能再打造屬於墾丁的音樂品牌活動。（編輯：黃世雅）1080904