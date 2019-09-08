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澎湖不簡單海洋生活節 倡垃圾減量潔淨海灣

最新更新：2019/09/08 17:23

（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣政府環保局長陳高樑今天在「菊島不簡單海洋生活節」中表示，希望民眾響應減塑與垃圾減量，看似不簡單的動作，其實可以很簡單，就從自己的日常生活做起。

澎湖「菊島不簡單海洋生活節」今天下午在馬公第三漁港區旁空地舉行，由環保局長陳高樑與觀光局澎湖國家風景區管理處副處長洪志光等人主持，現場並在海廢藝術浮球簽署「無塑海灣、潔淨澎湖」，並籲請公私部門、社區等一同響應「減塑、資源再利用」。

澎湖環保局表示，海廢垃圾是澎湖相當重視的議題，全縣96個村里中，已有85個社區主動參與淨灘，讓澎湖海岸線再現潔淨，另外在垃圾源頭減量與資源回收率亦達53%以上，為澎湖邁向無塑島目標努力。

菊島不簡單海洋生活節今天除了播放「怒海控塑」影片，讓民眾了解塑膠與廢棄物對環境帶來的衝擊與影響外，還提供有海廢文創、DIY小教室、二手市集、二手物健檢和在地美食等近40個攤位，民眾現場體驗資源與二手物品回收再利用，讓減塑與垃圾減量觀念，從自己的日常生活中來落實。

陳高樑也代表縣長賴峰偉表揚「菊島資收好夥伴打工換宿行動」、「民間企業與團體綠色採購」與環保餐廳，計有七號旅店、中華電信澎湖營運所、元泰飯店等11家優良業者。（編輯：謝雅竹）1080908

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