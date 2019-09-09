新北市府預算遭刪還動用 審計處擬送監院調查

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市議會今天進行107年度總決算審查，新北市審計處長李錦常表示，正查處市府104年高架自行車道案預算遭全刪後竟還動用300多萬元，涉違預算法，不排除移送監察院調查。

李錦常今天到議會進行107年度總決算的審核報告，並指出經抽查發現市府為民眾減少汽機車使用，104年提出沿台65線高架橋下興建8公里的「New Skyrider天空之乘」高架自行車道案。

他說，市府編列新台幣3329萬元的委託專案管理技術服務，但全案於105年5月送市議會審查時遭全數刪除，但地政局仍於105年度平均地權基金「長期投資-新泰塭仔圳（第一區）」項下動支相關經費395萬餘元。

審計報告內容引發民進黨團議員強烈不滿，黨團總召何博文表示，預算審查是議員職權，議會把這個項目的預算全刪了，但地政局卻還動用300多萬元，市府面對審計處查處竟只辯說承辦人員不具專業知識所致，已要求改善。

何博文表示，行政機關涉及違法動用，未來如何核銷及是否送辦，若議員已刪減了預算，行政機關仍可動用，置議會尊嚴何在，市府預算機制已爛掉了，議會要如何審下年度的總預算。

李錦常強調，這是審計處於今年初抽查發現的問題，已涉及違反預算法，目前已收集資料並作專案處理，審計處將在1個月內完成查處，將視查處情形將全案移送監察院或司法調查。（編輯：李錫璋）1080909