更多編輯台推薦新聞：
影片／戴資穎中國羽賽直落二過關 首輪僅花32分鐘
運動

影片／戴資穎中國羽賽直落二過關 首輪僅花32分鐘

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看
生活

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看

巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭
國際

巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

海峽兩岸台中觀光產業論壇 盼行銷原民產業

最新更新：2019/09/18 17:16
第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇18日舉行開幕儀式，會中就「展望2020觀光產業新契機」等議題進行討論。中央社記者郝雪卿攝　108年9月18日
第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇18日舉行開幕儀式，會中就「展望2020觀光產業新契機」等議題進行討論。中央社記者郝雪卿攝　108年9月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇今天在台中市登場，應邀致詞的台中市原住民族事務委員會主委林益陸表示，希望能重視原住民觀光產業，讓各個原住民觀光據點恢復往日人潮。

第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇下午在台中市潮港城餐廳舉行開幕儀式，會中就「展望2020觀光產業新契機」、「兩岸觀光的興起、中挫與2020的展望」等議題進行討論。

林益陸表示，論壇中建議將原住民特色產業文化做規劃，列為重要的觀光地點之一，台中市原住民觀光產業也希望獲得重視，例如谷關、梨山、大雪山都有豐富的原住民特色產業，盼能恢復往日人潮，中市府也積極營造原住民藝文中心活化，還在霧峰光復新村設置原住民觀光產業聚點。

台中市經濟發展局主任秘書蔡珍珍指出，市府很重視今天的論壇活動，台中市政府努力拚經濟，不只原住民產業，還有其他產業，都希望能發光發熱，也期待透過這項論壇活動將台中市產業行銷出去。

原住民出身的台中市議員黃仁指出，台中擁有國際港口與機場，盼能將原住民的特色產業文化做規劃，列為重要觀光地點之一，推動原住民部落旅遊更是刻不容緩，將台灣最不為人知的部落秘境旅遊，透過論壇走入部落，認識這片土地，把部落旅遊變成生活中的一部分。（編輯：黃世雅）1080918

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報