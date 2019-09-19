探訪俗女養成記場景 台南專車21日開駛

台劇「俗女養成記」在台南市後壁區菁寮里的拍攝場景成為熱門景點，台南市府特別規劃「俗女養成記接駁專車」往返嘉義高鐵站至菁寮，21日開駛。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）華視電視劇「俗女養成記」普受好評，台南市後壁區菁寮的拍攝場景更成打卡熱門景點，台南市政府特別規劃往返嘉義高鐵站至菁寮的專車，21日開駛，平日6班次，假日10班次。

台南市長黃偉哲今天表示，台南後壁區素有「台灣糧倉」美譽，菁寮更因「俗女養成記」的播映帶動觀光人潮，市府因應觀光需求，除現有地方支線公車路網外，再加強往返高鐵的接駁服務。

台南市政府交通局長王銘德說，搭乘高鐵民眾可透過「俗女養成記接駁專車」抵達後壁菁寮，平日6班次，假日10班次，全配合高鐵到站時間規劃，以方便民眾轉乘。

另外，搭乘台鐵民眾可利用自強號到新營火車站後，從新營客運總站搭乘黃6線前往菁寮站，或搭乘台鐵電聯車到後壁火車站後，轉乘黃6線前往菁寮站。若是例假日，台南還有黃6-1線農村樂活公車往返新營-後壁-土溝里。（編輯：林沂鋒） 1080919