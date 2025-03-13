追思湯德章 黃偉哲：歷史可以過去但不能被遺忘

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（中央社記者張榮祥台南13日電）228事件受難者湯德章1947年3月13日在台南市被槍決，湯德章紀念協會今天在槍決地點及湯德章故居追思紀念；市長黃偉哲出席表示，歷史可以過去，但不能被遺忘。

湯德章紀念協會今天在中西區湯德章紀念公園（原日治大正公園、民生綠園）及故居舉行追思記念會，黃偉哲、湯德章父親故鄉－日本宇土市長元松茂樹、宇城市長臨時代理人副市長天川竜治、美里町長上田泰弘等人也都出席致敬。

眾人先繞行湯德章紀念公園，再向銅像獻花，接著步行到湯德章故居，舉行故居再開門儀式；這棟湯德章故居去年5月關閉整修後，再度開放。

黃偉哲說，湯德章故居復原，讓文化資產及歷史得以保存，成為台南重要人權教育推廣基地，也為台灣民主留下重要記憶。

黃偉哲表示，「歷史可以過去，但不能被遺忘」，期待市民見證湯德章為台灣犧牲奮鬥努力的歷史，精神永遠留存心中。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

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1947年228事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻被捕，同年3月13日被公開槍決，直到前國防部長白崇禧抵台後，湯德章被高等法院宣判無罪，但為時已晚。

湯德章名列台南歷史名人，總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月為湯德章故居主持掛牌儀式。（編輯：陳仁華）1140313