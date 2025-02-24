台南文化中心立體停車場啟用 規劃展演空間用途多元

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）位於台南市東區的文化中心立體停車場今天啟用，提供211席汽車格、172席機車格，下午1時起正式收費營運，建物1、2樓規劃為藝文展演空間，由市府文化局負責後續裝修管理。

台南市長黃偉哲上午出席啟用典禮致詞表示，台南市政府向中央爭取經費補助建置立體停車場，透過前瞻基礎建設計畫，從民國107年迄今共核定13座，台南文化中心立體停車場為第5座開放使用，鄰近文化中心、巴克禮公園、台糖長榮酒店、崇德市場等。

黃偉哲指出，這座停車場具有多項功能，也是未來第一期藍線捷運站點周邊重要停車場，將提供市民便利舒適停車空間及輕鬆休閒文藝新意象。

台南市政府交通局長王銘德表示，經由停車場立體化工程，將文化中心停車場原有51席汽車格擴增至211席，並增加172席機車格，大幅增加當地停車供給，1、2樓展演空間後續由文化局進行室內裝修工程。

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王銘德說，台南文化中心立體停車場工程經費約新台幣4.2億元，由中央補助1.8億元、地方自籌2.4億元，於109年11月開工，113年11月竣工，為地上8層、地下1層多目標立體停車場，地下層為機車停車場，3樓以上為汽車格位。

他說，建物整體設計垂直綠化串聯生態綠帶，形塑為綠化、文藝走廊，頂樓預留太陽光電設施架設空間及管線，已成為東區指標性公共建築之一，停車場已由委外經營廠商導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位時間。（編輯：李淑華）1140224