加拿大移動新創公司取得交大授權 投入自駕車研發

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）國立交通大學電子研究所教授郭峻因開發異質訊號感測與追蹤等技術，今天與加拿大公司Moovee Innovations簽署技術授權合約，未來將應用於加拿大自駕車感測系統。

交大今天發新聞稿表示，郭峻因研究團隊在科技部與教育部專題研究計畫補助下，開發出具產業競爭力的嵌入式深度學習異質訊號感測融合物件偵測與追蹤技術。

交大指出，郭峻因研究團隊去年參與思渤科技舉辦之車輛開發關鍵技術研討會，發表「基於深度學習之ADAS系統設計與模擬」專題演講，結識Moovee Innovations公司人員，雙方進行多次技術合作討論與參訪後，決定授權技術，協助加拿大開發自駕車與智慧交通感測系統。

郭峻因表示，這項技術結合深度學習視訊技術與毫米波雷達物件偵測技術的優點，在不同天候下均能達到優異的物件偵測與追蹤效能，準確度相較於只採用深度學習物件偵測技術而言，可提高15%準確度、達到超過95%之辨識準確度。

郭峻因指出，這項研究成果除了技術授權給加拿大公司Moovee Innovations外，也已授權給國內多家廠商使用，積極落實研發於產業界，協助廠商提高產業競爭力。

交大代理校長陳信宏表示，AI人工智慧與自駕車、智慧交通是目前全世界兩大熱門研究，更是AI人工智慧技術的重要應用領域，嵌入式AI物件辨識技術及異質感測訊號融合技術已成為核心關鍵項目。

Moovee Innovations執行長Wong Donald表示，這是該公司首度與台灣產學合作，技術授權後將可讓公司在智慧城市與自駕車系統應用取得世界領先地位，期望未來進一步拓展到亞太、中東與歐盟地區。（編輯：張銘坤）1080919