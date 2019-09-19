搶拍台中懸日美景擠滿天橋 議員擔心承載安全

（中央社記者郝雪卿台中19日電）中央氣象局日前發布台中懸日特報，為搶拍懸日美景，台中市公益路與英才路口天橋擠滿人潮，台中市議員江肇國今天提醒注意天橋承載安全性，而警方也出動到場疏導維持秩序。

「懸日再美，安全還是第一！」江肇國表示，18日是中央氣象局發布台中懸日特報的第一天，下午行經公益英才路口天橋，滿滿人潮完全超乎想像，看著年代久遠的天橋上站著滿滿市民，雖然美景在前，但第一時間他想到的卻是天橋乘載的安全性。

江肇國指出，今天一早請建設局查閱過去維修檢測資料及天橋人數承載限制，沒想到建於民國82年的這座天橋，當年資料已無案可稽。只能以現行人行道的載重設計推算，若以每名成人80公斤平均計算，單一時間橋面每側約可容納150人，4個橋面加總約乘載600人。

江肇國認為，這是依照「現行人行道」標準估算，而這座天橋已有近30年歷史了，歷經歲月摧殘能否乘載600人同時站立，相信市府也不敢保證。懸日美景還有今、明兩天，他已請建設局務必留意現場乘載安全，也提醒大家不要在此長時間逗留，同時避免推擠跌倒，觀賞美景還是要以安全為優先考量。

台中市養護工程處長彭岑凱表示，這座人行天橋可承載600人，結構安全，但為避免發生推擠、用路人行走不便，市府還是呼籲「安全至上」，今、明兩日都會在各出入口安排人員進行人數流量控管，請民眾配合。

轄區台中市警察局第一分局表示，為了讓民眾有安全無虞的拍攝環境，在下班交通尖峰潮，特別增派警力及義交人員，於公益路沿線重要路口疏導指揮，呼籲民眾觀賞美景同時，請遵守警察指揮，不站立於車道及馬路中央，注意自身安全及交通秩序。（編輯：謝雅竹）1080919