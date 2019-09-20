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吉里巴斯首間加護病房是台灣建的 12年醫病情緣難再續
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金門老兵召集令 拿隊徽與海防據點合影

最新更新：2019/09/20 16:27

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）「回味當年青春的記憶」是金門老兵陳松濤、洪篤昌及王繼世的共同心聲，他們邀請曾在金門服役的袍澤一起接受「老兵召集令」，重遊金門回憶那無法複製的軍旅歲月。

金門縣政府舉辦的「2019金門老兵召集令」活動10月1日登場，今年特點在於隊徽和「與海防據點合影」。觀光處今天邀請王繼世等3名老兵，走訪鋼堡、高洞和中興堡3處海防據點，並發表隊徽紀念品。老兵們看到這些碉堡和隊徽，過往回憶湧上心頭，感動不已。

縣府尋找多處未開放的據點，要讓老兵能舊地重遊。觀光處說，許多據點塵封已久，尋找過程非常不容易，感謝金門戰地史蹟學會一路帶領踏勘，協助選出。最後拍板的據點，兼顧旅遊團體需求，少數是已開放景點，多數是屬於老兵才知的祕境。

另外，縣府蒐集了31個曾在金門犧牲奉獻的部隊隊徽，縣府秘書長陳朝金說，這些是金門重要資產，他並贈送3名老兵紀念酒，老兵再把自己的隊徽貼在酒盒上。看著當年象徵榮譽的隊徽，同是67歲的陳松濤、洪篤昌很感動，他們說，阿兵哥對所屬部隊的隊徽都有歸屬感與認同感，隊徽就是榮譽的象徵。

王繼世是這次活動紀念酒酒盒和海報的設計者，他說，當年抽到「金馬獎」，懷著忐忑的心情來到金門，離開時卻依依不捨。老兵退伍後20、30年會懷念這裡，為的是回味當年青春的記憶，他非常喜歡重返金門，也感動能參與設計酒盒和海報，奉獻個人力量。

王繼世展示酒盒設計原圖，並說明海報是畫下當年在金門部隊參加夜行軍時全副武裝的弟兄群像，有背著所謂的77（拐拐）的無線電通訊器，也有拿著當時非常流行的宇宙燈等，看到這些彷彿看到當年的自己。

今年老兵召集令活動在10月1日到12月31日舉辦，參與對象泛指曾在金門服役且現在非在金門服役的陸海空軍。觀光處說，老兵只要在活動期間返金旅遊，備有金門服役佐證文件、身分證、7天內來金機票票根（金門籍必須有來回機票），與任一推薦海防據點合照共4項，就可獲得專屬紀念品一分。（編輯：張雅淨）1080920

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