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舊瓦斯管線易釀外洩 北市：檢討加強巡查制度

最新更新：2019/09/20 19:16

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市議員王浩發現，經市府統計，從民國104年至107年發生1萬餘件瓦斯外洩案，通報次數以復興南路2段最多，要求檢討舊瓦斯管線狀況。產發局長林崇傑說，會檢討巡查制度。

台北市議會今天下午召開財政建設部門定期大會，財政局長陳家蓁及產業發展局長林崇傑等官員列席。

國民黨議員王浩質詢時提及，據產發局統計，從104年至107年，全市共發生1萬2000件瓦斯外洩案，而消防局接獲瓦斯外洩通報次數最頻繁的行政區以大安區最多，其次為中山區、萬華區；以路段區分，最常發生瓦斯外洩分別為復興南路2段、福德街、內湖路1段。

他指出，分析瓦斯外洩原因，包含瓦斯管線老舊鏽蝕、管線遭挖損、管材接頭鬆脫，其中6成以上是因管線老舊鏽蝕導致瓦漏，所以汰換舊瓦斯管線刻不容緩。

他表示，依北市公用天然氣事業輸儲設備漏氣檢測及防範計畫，若同一條瓦斯管線過去一年在100公尺範圍內曾漏氣超過2次以上，就應汰換管線，要求產發局提出具體防範措施。

林崇傑說，汰換老舊瓦斯管線速度確實不足，趕不上市民期待，後續會加強，此外，下星期將邀集4間瓦斯公司討論關於瓦斯外洩巡查制度，且巡查結果會資訊化，即時掌握瓦斯漏氣狀況。

產發局解釋，民眾通報消防局有瓦斯外洩，可能是因聞到相關類似氣味就通報，後續會檢核消防局、新工處、瓦斯公司所提供資料，針對容易瓦斯漏氣高頻率的熱點路段，進行檢討並釐清相關原因。（編輯：張銘坤）1080920

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