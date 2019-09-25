農業博覽會28日登場 假日歌舞劇看見桃園之美

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）2019桃園農業博覽會將於9月28日至10月27日展開，桃園市政府文化局今天表示，市府規劃了「尋找桃花源」及「幸福的紙風車拉拉森林」大型演出，要為民眾帶來奇幻的觀賞體驗。

文化局表示，去年由紙風車劇團帶來的「鵝媽媽齊步走大型裝置藝術主題踩街」，為農博帶來令人驚艷的熱烈迴響，今年市府將帶來原創水舞親子歌舞劇「尋找桃花源」，以及紙風車劇團的「幸福的紙風車拉拉森林」等2組大型假日劇場演出，一起感受農博帶來的藝文饗宴。

文化局表示，「尋找桃花源」是為今年農博量身訂作的原創音樂歌舞劇，由李冀禹擔任總導演，聯合今年台灣燈會製作團隊打造國家級的演出，引導觀眾行經大海、台地、埤塘等桃園地形地貌，尋找快樂桃花源，觀眾將驚艷於劇場特製的旋轉變換舞台布景、角色服裝設計及精采的水舞特效。

總導演李冀禹表示，有鑑於近年來民眾越來越重視環保議題，因此在跟編劇討論時，也把地方的水資源、污染及空氣議題放入演出，並結合農博主軸與民眾互動，引起觀眾的興趣，讓大家可以靜下心來看見，桃園有更美好的事物，這也是今年農博的主軸概念。

李冀禹指出，這兩組演出將在9月28日至10月27日的假日及節慶日，在農博的草地劇場及假日劇場演出，要以最受孩子喜愛的故事，結合在地元素、地貌演出，也讓民眾一起認識桃園之美。（編輯：李錫璋）1080925