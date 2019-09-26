台3線違規跨線逐年增 苗栗加設2處取締

苗栗縣警察局26日表示，轄內台3線路段違規跨越行車分向線執法，及禁止變換車道線之取締數量逐年增加，為確保用路人安全，增設2處科技執法設備，加強取締違規行為。圖為108年台3線路段重機騎士死亡事故資料照片。中央社記者管瑞平攝 108年9月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣警察局今天表示，轄內台3線路段，近4年違規跨越行車分向線取締數量逐年增加，死亡車禍更達10件，為確保用路人安全，於該路段增設2處科技執法設備，加強取締。

苗栗縣警察局交通隊今天發布新聞稿指出，省道台3線苗栗路段路幅寬廣，沿途風景秀麗，每到週末假期，常吸引重機車友呼朋引伴、結隊出遊，但部分重機騎士不但違規飆速，行經彎道時為體驗「壓車」快感，未減速慢行、跨越雙黃線，一不小心失控，就摔到對向車道，造成無法挽回的交通事故。

苗栗縣警察局長翁群能表示，為避免交通意外，近年來已在該路段安排不定期臨檢勤務，104年取締跨越行車分界線與變化車道違規45件、105年取締70件、106年取締110件、107年取締154件，數量逐年增加，顯示相關取締作為無法達到嚇阻作用。

警方統計資料顯示，台3線苗栗路段最近4年因違規跨線，導致死亡交通事故，總共達10件，成為苗栗縣死亡車禍主要的肇事原因之一，希望透過加強執法，確保用路人行車安全。

苗栗縣警察局向交通部申請「科技執法設備─違規跨越行車分向線」經費補助，已設置於台3線104.9公里與115.4公里等2處，即日起至10月25日為1個月宣導期，10月26日開始執法，呼籲用路人避免違規，以免輕則傷了荷包，重則危害自己與他人的安全。（編輯：方沛清）1080926