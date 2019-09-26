新北視障按摩小棧 進駐汐止東方科學園區

新北市勞工局為改變社會大眾對視障按摩的刻板印象，助視障按摩師拓展客源，廣設按摩小棧，26日在汐止東方科學園區舉行第23家視障按摩小棧開幕茶會。中央社記者葉臻攝 108年9月26日

（中央社記者葉臻新北26日電）新北市政府勞工局在汐止東方科學園區設立第23家視障按摩小棧，除了現場服務外，也可利用 LINE進行預約，即日起至10月4日則有「消費200元送10分鐘按摩」活動。

新北市政府勞工局表示，市府近年來積極在轄內醫療機構、車站、運動中心及政府機關等場所設置輔導按摩小棧，每位視障按摩師均已取得1600小時技術士執照，以專業的筋絡學為大眾解除疲勞。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，視障按摩小棧的設立，是為了改變社會大眾對視障按摩的刻板印象，拓展更廣泛的客源，提高視障按摩師的工作收入。

雙連視障關懷基金會董事長王文賢表示，汐止東方科學園區內的視障按摩小棧，除了有按摩椅外，還貼心準備按摩床，讓顧客可根據不同需求做選擇，同時也導入LINE@會員管理，提供消費者線上即時預約服務，減少等待時間。

東科視障按摩小棧即日起至10月4日，將舉辦「消費200元送10分鐘按摩」的活動，民眾也可以加入「雙連愛無限東科視障按摩小棧」LINE@好友，將有機會得到勞工局提供精美來店禮，並能不定時收到優惠好禮通知。（編輯：方沛清）1080926