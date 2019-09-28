陳為學祝恩師教師節快樂 近半世紀如一日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣柏村國小退休校長陳為學，自民國62年擔任教職後，每年都會向恩師蔡清楚賀節，近半世紀如一日，地方傳為佳話。陳為學以身作則，做了最好的敬師典範。

家住金門瓊林、81歲的蔡清楚，51年開始執教鞭。陳為學是他初為人師的學生，從升小三到國小畢業受教於他。

蔡清楚接受中央社記者訪問時指出，陳為學兒時家境清寒，家中兄弟姐妹眾多，每天一大早還要去賣油條，很心疼這個懂事的孩子，小小年紀就要幫忙家計；他很欣慰陳為學愛讀書，每次班上的國語日報他都會第一個拿給陳為學看，陳為學看過後再傳閱給其他同學。

對老師的厚愛，陳為學向中央社記者表示，他銘記在心，那時學校是借用在成功村一處祖厝，老師在白色牆面貼了幾幅唐詩圖文，他與這些唐詩朝夕相處，天天看、天天讀，很快唐詩就能朗朗上口。即便50多年過去了，那幾首唐詩仍深深地烙印在心坎裏。

因為蔡清楚的啟蒙，加上以後國、高中老師的進一步教導，陳為學的國學造詣與日精進。他最大的心願是讀台灣師範大學國文系，但因為身為長子必須照顧多名弟弟、妹妹，他選擇讀師專，以便在最短的時間畢業後立刻就業，減輕家庭負擔。

陳為學62年師專畢業後，與蔡清楚一樣回鄉任教，先後在烈嶼西口國小及金門本島柏村、中正、金湖、述美國小服務，最後以柏村國小校長職務在107年退休，前後45年；而蔡清楚自51年起任教、於88年退休，陳為學比蔡清楚的37年粉筆生涯更長，青出於藍而勝於藍，作育更多的英才，是他對是恩師的回報。

陳為學說，蔡清楚是他生命中首位恩師，極為器重他，在教導的4年歲月裡，除了他以外，班上幾乎每一名同學都遭「修理」過。不過，老師不只是寵愛他，該提點的、應訓斥的還是照章行事。

蔡清楚表示，不同於自己兒時的頑皮，陳為學是個循規蹈矩的好孩子，很榮幸與他有這分師生緣。陳為學的二弟陳為庸、三弟陳為論也都曾受教於蔡清楚。

陳為學說，受教於蔡清楚的日子裡，「是我一輩子的快樂時光」。

烏坵文史工作者高丹華曾自掏腰包請人拍攝陳為學敬師影片，短片記錄這一段美好的師生情誼，呈現感恩的世界，讓陳為學受寵若驚。

陳為學說，「我一生感念陳老師」。蔡清楚表示，「他對我實在太好了」。（編輯：戴光育）1080928

81歲的蔡清楚（中）民國51年開始執教鞭，他的學生陳為學（左2）民國62年任教後，每年教師節都會向他賀節，陳為學弟弟陳為庸（右2）、陳為論（右）也曾受教於他。中央社記者黃慧敏攝 108年9月28日