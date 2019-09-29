台中市131路公車 10月1日增靠4校繞駛益民路

（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市大里區益民路鄰近多所學校，卻僅有一線公車直達台中車站，市府交通局協調客運業者，10月1日起131路公車繞駛至益民路，增靠4學校，便捷當地交通。

台中市交通局今天發布新聞稿表示，益民路周邊有內新國小、立人高中、益民國小、興大附中等多所學校，但目前僅有1條公車路線可直達台中車站（復興路），且班次很少，為強化學區服務，交通局協調客運業者，評估將鄰近的中興路部分行駛動線調整至益民路。

交通局長葉昭甫表示，經台中客運評估人力、車輛調度及行車時間等因素，將以131路公車（北屯區行政大樓－朝陽科技大學）調整行駛動線增加服務。

葉昭甫指出，該路線原本即串連北屯區行政大樓、中國醫藥大學、一中商圈、台中車站、第三市場、纖維博物館、朝陽科技大學及多所國高中，10月1日起將繞駛益民路二段及大明路。

葉昭甫說，原來的中興路（大明路－益民路）路段仍有107、108、132及201路等4條班次密集的公車路線，可提供每日雙向超過200班次服務，不影響中興路的大眾運輸服務水準。（編輯：方沛清）1080929