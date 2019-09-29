傳彰化節省敬老金買智慧錶 王惠美闢謠

謠傳彰化縣政府節省敬老禮金用來買運動智慧錶，彰化縣長王惠美（前右3）29日在田中鎮出席活動時澄清說，這是向經濟部爭取到的經費，縣府沒有花一分錢，更不是省敬老禮金來買智慧錶。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 108年9月29日

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）謠傳彰化縣政府節省敬老禮金用來買運動智慧錶，彰化縣長王惠美今天澄清說，這是向經濟部爭取到的經費，縣府沒有花一分錢，重陽敬老禮金省下來的經費，並沒有用來買智慧錶。

重陽節將至，彰化縣重陽敬老禮金額度成為近來話題，部分長輩不滿福利被砍。彰化縣長王惠美今天在田中鎮景崧教育園區活動中心出席「田中福利社區化齊步走計畫成果活動」再次強調說，「369重陽敬老禮金」需花費新台幣8億多元，但今年預算只編7億多元，若發放要借款1億多元，她擔任縣長，不能讓彰化縣破產。

王惠美指出，考量彰化縣財政狀況，縣府將重陽禮金發放金額，調整為低收入戶、中低收入長輩仍按年齡發放3000元、6000元、9000元不等的敬老禮金，其他一般戶65歲以上長輩發1000元，調整後，1年可省4億元。

王惠美說，縣內215所學校改善跑道、教室設備等預算只編5000萬元，平均每校分不到30萬元，所以縣府將省下近2億元經費挹注教育；另外省下的2億元則用來照顧弱勢團體、老人、身心障礙者、弱勢家庭、購置疫苗、防洪排水、改善道路、災害防救等用途。

有關縣府發放運動智慧錶，王惠美表示，費用是由彰化縣政府衛生局配合經濟部工業局智慧城鄉生活應用發展計畫，向經濟部爭取到的經費，「縣府沒有花一分錢」，更不是省敬老禮金來買智慧錶。

彰化縣旗艦計畫「大細漢牽手田中央，福利社區同齊行」是由田中鎮舊街社區以母雞帶小雞方式組成共學團隊，以發展福利社區化為主軸，帶領新民、北路、西路社區共同執行旗艦計畫，今天透過動態表演及靜態呈現整年學習成果，並邀田中鎮其他社區觀摩。（編輯：方沛清）1080929