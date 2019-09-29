淡水滬尾藝文休閒園區 侯友宜：新北新亮點

（中央社記者王鴻國新北29日電）由新北市政府、財政部國有財產署及將捷集團共同開發的「淡水滬尾藝文休閒園區」今天舉行開幕典禮，市長侯友宜表示，藝文園區結合淡水自然景致與人文，將成為新北新亮點。

侯友宜表示，「淡水滬尾藝文休閒園區」是市府與國產署合作開發的招商案，由將捷集團投資新台幣22億元，興建地下3層、地下6層的新型態休閒園區，其中包括多功能展場、文化戲台、飯店等設施，將成為淡水觀光旅遊新景點。

侯友宜說，淡水觀光資源豐富，周邊有淡水老街、漁人碼頭、紅毛城及雲門舞集等重要景點，而滬尾藝文休閒園區恰好位於中間地帶，地理位置絕佳，可望成為市府觀光政策「青春山海線」景點中閃亮的珍珠。

國產署長曾國基表示，全案自103年度招商，105年簽約，將捷集團僅用2年半就完成滬尾休閒園區相關建設，是中央、地方政府與民間合作典範。為了讓國有土地發揮最大效益，國產署此次提供約6000多坪土地，期待日後持續與新北市府合作，共同為市民福祉努力。

新北市政府表示，滬尾藝文休閒園區座落於觀音山與淡水河畔，園區建築融合淡水自然景致及人文藝術，結合生態、旅遊、藝文、餐飲、娛樂及住宿6大特色，使園區獲得黃金級綠建築標章肯定。（編輯：李錫璋）1080929