屈公病防疫 侯友宜：團隊需合作並肩作戰

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市長侯友宜今天表示，區長就是「小市長」，在第一線與市府並肩作戰，屈公病攸關長者健康與城市觀光、消費，市府各團隊必須通力合作，不能讓中和區公所單獨挑起責任。

新北市府市政會議今天舉行，中和區長賴俊達在會中提出區公所工作報告，市長侯友宜稱讚賴俊達以往在萬里區長、蘆洲區長任內，掌握地方施政重點，與里長積極溝通，也有很好的激勵員工士氣的經驗。

民主進步黨籍新北市議員張志豪昨天在議會質詢表示，市府竟然讓中和區環保志工在防護裝備不足下，進入封鎖管制區內展開屈公病防疫，簡直是「以身試蚊，用肉體防疫」。

張志豪說，接獲陳情指稱，市府要求高齡的環保志工進入山徑陡峭的封鎖區清除孳生源，長輩有安全風險，且簡陋的防護設備是拿生命開玩笑。他建議市府向中央申請專業化學兵深入疫區，應跨局處整合共同防疫。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，感謝中和清潔隊等單位支持，讓屈公病疫情控制在一定的範圍。衛生局持續風險監控與區塊防治，依照疫情發展隨時調整防疫策略。

衛生局疾病管制科長許玉芬接受中央社訪問表示，市府員工、淡水區與新店區環保志工支援都是志願，雖進入封鎖管制區但屬於防疫作為，與擅闖封鎖線不同，不會違反傳染病防治法。

許玉芬說，環保志工進入管制區淨山前，有呼籲穿淺色衣褲並噴防蚊液，共清除4000個積水容器，與9公噸的垃圾，對清除斑蚊孳生源有一定功效。

侯友宜在會議中表示，屈公病疫情攸關長輩健康，城市的觀光行銷與消費，市府團隊不能讓中和區公所獨自挑責任，應該通力合作。他說，區長就是「小市長」，站在第一線與市府團隊並肩作戰，應該給予支持與協助。（編輯：張銘坤）1081002