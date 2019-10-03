今年國慶煙火42分鐘 屏府邀民眾邊野餐邊欣賞

108年國慶煙火在高屏舊鐵橋下的屏東河濱公園舉辦，屏東縣政府3日召開記者會，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥（左）、屏東縣長潘孟安（中）和民進黨籍屏東立委蘇震清（右2）、莊瑞雄（右）及鍾佳濱（左2）一起邀全國民眾到屏東賞煙火。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）今年國慶煙火在屏東舉辦，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥與屏東縣長潘孟安今天邀請民眾到屏東賞煙火，陳宗彥說，今年煙火長達42分鐘，國慶史上最長，同時還首度辦野餐式煙火。

今年國慶煙火在高屏舊鐵橋下的屏東河濱公園舉辦，屏東縣政府今天召開記者會，陳宗彥、潘孟安和民進黨籍屏東立委蘇震清、莊瑞雄及鍾佳濱一起邀全國民眾到屏東賞煙火。

陳宗彥表示，今年國慶煙火預計施放42分鐘，除了是史上最長國慶煙火外，也首度結合國立台灣交響樂團現場音樂演奏，還首度推出野餐式煙火，鼓勵民眾帶著野餐裝備到屏東河濱公園一邊野餐、一邊欣賞煙火秀。

距離屏東上一次舉辦國慶煙火已經12年，潘孟安在記者會中，推薦看國慶煙火的裝備，包括野餐墊、晴雨傘、帽子、防蚊液、防曬乳、飲水、零食、便當、頸枕、墨鏡、行動電源等等。他說，準備充足，從下午待到晚上沒問題。

潘孟安說，今年國慶煙火主題是「攜手世界、台灣耀飛」，將施放1萬6280發煙火彈，佈彈區寬600公尺、深200公尺，發射高度最高600公尺，平均高度400至500公尺，非常壯觀。

他表示，縣府並特別創作專屬音樂，由國立台灣交響樂團配合煙火進行6段主題現場演出，分別是：AKAV（排灣族語的「屏東」意思）、幸福南國、堅定勇氣、深化國際、世界融合、我的故鄉、我的台灣（台語），透過音樂與焰火搭配，達到視覺與聽覺雙重震撼。

記者會現場特別模擬河濱公園的鐵橋、草地，搭配煙火施放動畫， 潘孟安表示，觀賞國慶煙火最佳地點就是面對舊鐵橋的屏東端河濱公園。

縣政府表示，10日國慶煙火施放時間預計晚上8時開始，從下午4時起就有各項表演活動，煙火施放結束後，如果覺得不過癮，也不要急著離開，還有滅火器、小男孩、宇宙人等樂團表演，河濱公園廣達10餘公頃草地，可以讓民眾席地而坐，舒服欣賞煙火及節目。

為方便民眾欣賞國慶焰火，縣府提供免費接駁服務，將於當天下午2時30分啟動，詳細接駁及停車地點，縣府官網有相關訊息。

國慶連續假期及台灣設計展舉辦期間，縣府也和旅行社合作推出遊程，有1日遊、2日遊、3日遊，除了安排看國慶煙火、台灣設計展，還有遊船、吃海鮮、巧克力DIY、享受原鄉風情、樂活饗食農村體驗等，最低只要新台幣599元起。（編輯：屈享平）1081003