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擴大國旅秋冬遊再加碼 澎湖旅遊人潮強強滾

最新更新：2019/10/05 14:46
秋冬歷來是澎湖的觀光旅遊淡季，今年交通部觀光局推出「擴大秋冬國民旅遊補助」，讓觀光淡季適時再活絡起來，短短一個月補助率已達80%。中央社 108年10月5日
秋冬歷來是澎湖的觀光旅遊淡季，今年交通部觀光局推出「擴大秋冬國民旅遊補助」，讓觀光淡季適時再活絡起來，短短一個月補助率已達80%。中央社 108年10月5日

（中央社澎湖縣5日電）秋冬旅遊淡季，在「擴大國旅秋冬旅遊」補助下，澎湖第一波補助4萬間房宿，旅客申請強強滾，短短一個月補助率已達80%；縣府向交通部觀光局請第二波補助，再加碼4萬間房。

縣府旅遊處表示，澎湖配合觀光局辦理擴大國旅秋冬旅遊活動，補助經費原為新台幣4000萬元，以每房每晚1000元，可受理補助4萬間房間數，活動開跑1個月，申請補助率已達80%，再現觀光旅遊人潮，延續澎湖今年的觀光旅遊。

縣府旅遊處指出，秋冬歷來是澎湖的觀光旅遊淡季，今年交通部觀光局推出「秋冬國旅補助」，讓觀光淡季適時再活終起來，縣府也適時搭配推出有「戀戀海味」土魠魚電、創意料理等美食主題活動，希望帶動澎湖淡季旅遊熱潮。

縣府將向觀光局申請第二波4000萬補助，等同再加碼4萬間房間數，歡迎國人把握難得機會到澎湖觀光，帶動整體觀光產業發展。有關「擴大國旅秋冬遊」，民眾可上澎湖縣政府旅遊處查詢或洽縣府旅遊處窗口。(編輯:孫承武) 1081005

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