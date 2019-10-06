防疫員也染病 侯友宜：屈公病在可控制範圍

（中央社記者王鴻國新北6日電）屈公病新增病例持續增加，連防疫人員也染病，市長侯友宜今天表示，屈公病目前都是在可控制的範圍裡面，感染的防疫人員已經逐漸康復了，他相信一定能讓屈公病在新北市滅絕。

侯友宜今天上午到土城參加施工圍籬彩繪美化活動，還和小朋友一起彩繪，氣氛熱烈，他接受媒體聯訪時表示，工地的圍籬是冰冷的臨時建築，但彩繪能讓它變成一個環境藝術的文化藝術廊道。

媒體詢及屈公病新增病例是防疫工作人員等問題，侯友宜表示，其實，屈公病都是在可控制的範圍裡面，目前都在中和的國強嶺一帶。

他表示，防疫人員因認真努力才會感染到疾病，但已經逐漸康復了，市府在進行防疫的過程中，難免都有碰到一些狀況，但只要大家一定並肩作戰，一定能讓屈公病在新北市滅絕。

國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬到新北市進行一連串的造勢活動，侯友宜受訪時也表示，「行程確實也都是滿檔，大概有6、7個行程吧，應該碰不到吧」。至於輔選黨籍立委參選人一事，他表示，他一直都積極的鼓勵所有的黨籍立委參選人，希望大家加油，一起努力、往前走。（編輯：張銘坤）1081006