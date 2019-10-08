更多編輯台推薦新聞：
薛哲7局失1分齊默曼3分砲 國民道奇打殊死戰
運動

薛哲7局失1分齊默曼3分砲 國民道奇打殊死戰

中國大規模竊取研究成果 美FBI與大學合作因應
國際

中國大規模竊取研究成果 美FBI與大學合作因應

金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
南方澳新橋造價5.2億 蘇花改團隊接手重建工程
首頁 / 地方

國慶連假湧人車潮 北市警加強疏導

最新更新：2019/10/08 12:37

（中央社記者黃麗芸台北8日電）為因應國慶連假人、車潮，台北市警察局交通警察大隊今天表示，9日已規劃北市忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，提前於下午4時30分到崗疏導，以維護交通順暢。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，由於10日至13日為國慶日連續假期，預估連假前購物、出遊及返鄉人車潮眾多，為維護北市交通順暢及行車秩序，特別規劃交通疏導勤務。

首先，9日在忠孝西路、中山北路口等北市100處重要路口崗位，要求各警分局派員提前於下午4時30分到崗疏導，其餘路口則於下午5時到崗，請駕駛人耐心配合員警、義交指揮。

其次，國道高速公路局於10日上午7時至中午12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，北市警已規劃相關交管及疏導勤務，全力維護交流道周邊交通順暢。

交通警察大隊指出，北市管制點包括有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處。

最後，10日至13日連假期間，北市各觀光遊憩景點，包括陽明山、台北市立動物園、兒童新樂園及貓空纜車、大型百貨公司及賣場，以及其他交通繁雜商圈周邊道路等，都增派交通疏導崗位，以避免交通壅塞。

交通警察大隊呼籲，請民眾儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車出遊；另，警方也將針對北市易聚集人、車潮地點加強違規停車取締、拖吊。（編輯：張銘坤）1081008

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報