北市國慶嗡嗡包 頭香前一天清晨5時半就排隊

台北市政府10日將發送第5代「嗡嗡包」，9日清晨就有民眾陸續到市府廣場排隊。中央社記者梁珮綺攝 108年10月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）明天是雙十國慶，台北市政府將發送第5代「嗡嗡包」，從今天清晨5時30分起就有人陸續到市府廣場排隊，搶到頭香的杜美佳笑說，喜歡設計，也期待從市長柯文哲手中接過嗡嗡包。

截至下午1時30分止，已約有30幾個人排隊，每人帶著各種「傢私」，如小凳子、野餐墊等，做好過夜準備。

杜美佳昨天深夜11時30分從台南市搭乘客運，凌晨3時30分抵達台北轉運站，再慢慢的走到市府廣場，約5時30分抵達，搶到頭香。

她笑說，去年得知北市府有發放嗡嗡包，但為時已晚，所有嗡嗡包已發送完畢，今年特別提早一天排隊，明天領到後，要立刻南下到屏東看設計展與國慶煙火。

杜美佳說，非常喜歡今年的樣式，設計精美且實用，但有個朋友將移民澳洲，自己還在思索要不要將排到的嗡嗡包贈送出去，搶到頭香的心得是非常開心。

柯文哲上任以來，每年國慶日都會發送「嗡嗡包」，今年是第5代，容量為歷代最大，手提把上附有固定扣，兩側還有口袋，增加收納空間，且為防潑水材質，除了是上班上學包以外，也適合運動。

民政局共製作3000個嗡嗡包，明天清晨6時30分開始發放兌換券、7時30分舉行升旗典禮，8時開始憑券兌換。（編輯：李錫璋）1081009

台北市政府10日將發送第5代「嗡嗡包」，9日已有不少民眾陸續到市府廣場排隊，帶著小凳子、野餐墊等，做好過夜準備。中央社記者梁珮綺攝 108年10月9日