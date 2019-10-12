大安海風箏衝浪開跑 各地好手登場競技

大安海觀光推廣活動12日在台中大安濱海樂園登場，除有風箏衝浪極限運動，也規劃免費風箏DIY、淨灘及無包裝野餐、在地農特產品市集等，現場滿天飛舞的風箏為活動揭開序幕。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年10月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）大安海觀光推廣活動今天在台中大安濱海樂園登場，為期9天，來自英國、日本、香港、澳門等地好手齊聚，競技風箏衝浪極限運動，滿天飛舞的風箏揭開序幕。

邁入第7年的「大安海觀光推廣活動」在大安濱海樂園登場，除有風箏衝浪極限運動，也規劃免費風箏DIY、淨灘及無包裝野餐、拔芋頭、螃蟹生態導覽、在地農特產品市集等。

台中市政府秘書長黃崇典表示，大安在地秋冬季東北季風強勁的特色，對喜好風箏衝浪極限運動的朋友來說是難得的「好風」，國內外選手在海上的華麗英姿及滿天飛舞的風箏，感受風箏衝浪競速視覺饗宴，這是全台「最美海風」之一，值得推薦。

觀旅局長林筱淇指出，今年活動特別爭取中央海洋委員會經費，首次增加淨灘活動、無包裝野餐。一早便有許多民眾淨灘輕旅行，不只關心海洋環境保育，更身體力行落實在生活中，邀請大家一起來發現台中大安豐富的濱海生態及地方風情。

台中市觀光旅遊局表示，14日至18日在大安媽祖文化園區將舉辦5場次的海洋生態影展，由在地生態導覽團隊進行互動式環境教育、19日舉辦芋見幸福─甲安埔輕旅行體驗在地拔芋頭及螃蟹生態導覽、20日則有淨灘暨無包裝野餐活動。（編輯：林沂鋒）1081012