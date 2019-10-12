金門推廣拭餅 盼成無形文化資產

金門拭餅一如台灣的「潤餅」或「春捲」，但所包的餡料不同，金門拭餅材料多達15種，包括五花肉、青蒜、紅蘿蔔、豆腐等都要切絲、切段，切工繁複。中央社記者黃慧敏攝 108年10月12日

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門俗諺「清明節呷拭餅」，吃拭餅是金門重要民間習俗和傳統文化。金門縣文化局今天持續舉辦拭餅文化傳承活動，期盼記錄並研究拭餅文化，有朝一日成為金門無形文化資產。

文化局表示，吃拭餅是金門飲食的習慣之一，原先是清明節的特色飲食，演變為冬至、元宵等節日的飲食習慣；金門人因春捲皮在烤熱的煎盤上來回擦拭，而稱它為「擦餅」或「拭餅」，也有人取諧音稱「七餅」。

金門拭餅一如台灣的「潤餅」或「春捲」，但所包的餡料不同於潤餅。金門拭餅菜材料多達15種，五花肉、青蒜、紅蘿蔔、菜球、豆腐、豆干、芹菜、荷蘭豆、韭菜等都要切絲、切段，切工繁複；另外還要放入新鮮海蚵和雞蛋等。

文化局為了推廣金門拭餅文化，委託采風文化發展協會在5鄉鎮舉辦系列活動，第3場今天在瓊林里辦公處登場，邀請文史工作者蔡清其講述拭餅文化。

蔡清其表示，金門俗諺「清明節呷拭餅」，吃拭餅是金門重要的民間風俗習慣與傳統文化；意義在於祭拜神明、敬宗尊祖，慎終追遠並感恩行善。

談到拭餅的由來，蔡清其說，金門鄉賢蔡復一是明神宗萬曆年間進士，飽讀詩書；因為官清正，得罪權貴，遭到奸臣陷害，遭罰抄寫文書，並限期3天完成。蔡復一公務繁忙，沒有時間抄寫。他的夫人李氏於是發明拭餅，以拭餅包餡，讓蔡復一可以右手執筆抄寫、左手吃餅，才得以如期完成抄寫。

皇帝認為蔡復一是個能吃苦有智謀的人，大力提拔他。後來，蔡復一做到湖南、湖北、貴州、雲南和廣西5省經略。從此，民間流傳「薄餅助夫」佳話。

聽眾聆聽拭餅的由來後，迫不及待飽嚐拭餅的好滋味，志工人員把切好煮好的拭餅菜端上桌，大家七手八腳包，包一個吃一個，拭餅就一掃而空。

文化局表示，金門吃拭餅文化，除了生活飲食需求，還有更多對祖先崇敬的心意，因此吃拭餅是含有祭祀性及社會性的多重意義，值得記錄並研究，可成為金門無形文化資產。（編輯：林沂鋒）1081012

金門縣文化局12日持續舉辦拭餅文化傳承活動，邀請文史工作者蔡清其（圖）講述拭餅文化，蔡清其表示，吃拭餅是金門重要民間習俗和傳統文化，意義在於祭拜神明、敬宗尊祖，慎終追遠並感恩行善。中央社記者黃慧敏攝 108年10月12日