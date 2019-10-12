高市集團結婚 台灣巴西異國戀曲修得正果

高雄市民政局12日在左營孔廟舉行市民集團結婚，共50對新人參與，當中一組台灣、巴西新人（前右）經歷遠距離異國戀曲，終於甜蜜修得正果。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月12日

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄市民政局今天傍晚在高雄孔廟舉行集團結婚，50對新人在市長韓國瑜證婚下結褵，其中一對台灣、巴西新人經遠距異國戀曲修得正果，現場喜氣洋洋。

「幸福萬年‧古城結褵」108年市民集團婚禮在高雄孔廟舉行，現場進行「早生貴子」等儀式後，韓國瑜分別與新人合影，現場喜氣洋洋。

50對新人中有一對異國婚姻備受矚目，女方是高雄女社工簡貝芳，她3年多前搭機到香港途中在機上邂逅在巴西當律師的夫婿一見鍾情，兩人從此展開一段遠距異國戀曲，雙方後來又在陸續機上遇到2次，雙方產生愛的火花後，簡女在巴西產下女兒，如今結婚。

簡女的家屬抱著簡女的11個月大的女兒參加集團婚禮。

簡貝芳表示，他與老公交往之初是以英語溝通，如今她已學會一點葡萄牙語，老公也學會一點中文，婚後她將隨夫婿到巴西安家。

韓國瑜致詞祝賀新人永浴愛河，婚後努力「做人」。他說，市府在生育津貼方面，第1胎明年起將調高為新台幣2萬元；另市府青年局10月甫成立，也是新人的好朋友，如新人們有創業需求可隨時求助青年局。

他強調，市府團隊會持續以完善優質政策，讓市民樂婚、願生、能養，這也是市府對市民的承諾與責任。（編輯：林沂鋒）1081012

高雄市108年第2場市民集團婚禮12日在左營孔廟登場，，50對新人中有對異國婚姻備受矚目，女方是高雄社工簡貝芳（左），與出身巴西的先生（右）因搭機結緣，遠距離戀曲修成正果。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月12日

高雄市108年第2場市民集團婚禮12日在左營孔廟甜蜜登場，50對新人在市長韓國瑜見證下攜手一生，現場充滿中式喜慶氛圍。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月12日