強化北市老舊居安 消防局辦防災園遊會

（中央社記者黃麗芸台北13日電）為強化老舊住宅居家安全和提升民眾防災應變能力，台北市消防局今天攜手文山安全社區暨健康城市促進會舉辦防災園遊會，透過寓教於樂方式，教導民眾正確防災觀念和準備。

消防局今天和文山安全社區暨健康城市促進會共同於文山區公所前廣場舉辦「108年度文山安全社區年度成果展」暨「使用視訊119 防火防震作伙顧」社區防災園遊會。

活動現場結合各式防災宣導攤位，讓民眾對防災及居家防火安全有更深一層的認識。

包括有「家裝住警器好心安 逃生計畫避災難」「防範無形殺手CO傷害 預防一氧化碳中毒宣導」「用電過載易釀災 延長線用法報你哉」「油鍋起火 蓋是英雄（VR體驗）」和「防震防颱防溺 我是防災達人」等宣導攤位，教導民眾做好萬全防災準備。

同時，現場還有消防車造型煙霧體驗室，讓民眾體驗火場濃煙密布的親身感受；另外還有地震體驗車、防火宣導車、救心巴士等，輪番上陣考驗民眾臨災應變能力。

消防局提醒，為避免地震造成損害，平時應準備手電筒、飲用水及緊急避難包等防災用品、固定家中易傾倒家具，地震發生時記得「趴下」「掩護」「穩住」的保命三步驟。（編輯：張銘坤）1081013