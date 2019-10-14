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柯文哲稱優先推捷運環狀線 民生汐止線等有空

最新更新：2019/10/14 11:39

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲今天表示，優先推動捷運環狀線，捷運民生汐止線則要等他有空，坦言推動時程是「遙遙無期」，而他也說，應先釐清基隆河谷交通整合計畫內容。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會進行專案報告，並接受議員質詢。

柯文哲專案報告內容包括捷運民生汐止線、環狀線南北環段、東環段及萬大線，他說，現階段是萬大線第一期及信義東延段持續施工，下一個則是環狀線，而交通部有一個基隆河谷交通整合計畫內容，包括基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵東移至宜蘭等，應有個清楚想法後再看如何推動。

他主張第一優先推動環狀線，並且會與新北市討論首都生活圈，也主張台北市與新北市共同申辦亞運。

民進黨市議員高嘉瑜質詢柯文哲對民生汐止線興建想法，柯文哲坦言，等他有空再來推民生汐止線，被問及「遙遙無期嗎」時，柯文哲說「是」。

高嘉瑜代表民進黨角逐台北市第4選區（內湖、南港）立委，總統蔡英文日前替她站台，而柯文哲也多次表達支持，對此，高嘉瑜盼柯、蔡2人能放下恩怨手牽手，質詢時舉捷運東環段、民生汐止線為例，認為應中央、地方合力，不分藍綠。

柯文哲答詢時說，「建設本來就不應該分黨派」、「公務當然沒有私人恩怨」、「公務當然是可以合作」。（編輯：張銘坤）1081014

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