2020台灣燈會恐塞爆 中市府：鐵路加接駁疏解

台中市議會14日召開定期會，進行2020台中燈會籌備情形及交通規劃專案報告，民進黨籍台中市議員李天生（左起）、邱素貞、江肇國、林德宇等人憂心交通接駁恐成問題。中央社記者趙麗妍攝 108年10月14日

（中央社記者趙麗妍台中14日電）2020台灣燈會在台中，民進黨議員憂心，燈會和台中花博每日人潮相差數倍，接駁計畫抄襲花博恐惹民怨，市府交通局表示將以「鐵路加接駁」，再輔以私人運具管制或分流疏解人潮。

台中市議會今天召開定期會，進行2020台中燈會籌備情形及交通規劃專案報告，燈會場地就在花博后里森林園區內，但花博展期長達半年，燈會僅有16天，平均每日湧入人潮不同，藍綠議員憂心交通接駁恐成問題。

民進黨市議員江肇國表示，燈會接駁計畫除增設3條接駁路線外，其餘幾乎都抄襲花博，台中花博平均每日約5萬多人次，但燈會每日動輒50萬人次，相差數倍怎能取巧沿用。江肇國憂心，民眾參加台灣燈會，恐怕要有「熄燈才到場，天亮才回家」心理準備。

民進黨市議員邱素貞指出，交通規劃應從實際面來看，不要燈區規劃很成功，但交通接駁卻惹民怨。

民進黨市議員林德宇、李天生建議，可在較偏遠的霧峰台灣省諮議會增設接駁點，並規劃旅遊行程，吸引民眾到台中輕旅行。

國民黨市議員黃健豪提醒，不管是主燈區還是副燈區，一天提供的汽機車位僅能供約7萬多人使用，與市府預估燈會的1500萬參觀人次有落差，若都要搭乘大眾運輸，接駁工作非常重要。

台中市交通局長葉昭甫表示，燈會接駁主要考量庶民經濟、夜間辨識與人潮尖峰集中等特點，與花博活動屬性不同，因此市府並未規劃較長路線，以避免接駁燈會車輛往返時間過長或塞在路上。

葉昭甫指出，市府也規劃市區及停車場接駁，藉由有效往返接駁，讓民眾從一點移動到展區的各面，快速疏解大量人潮。（編輯：洪學廣）1081014