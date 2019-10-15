金牌農村取經 德國人要帶回分享

（中央社記者盧太城台東縣15日電）德國北萊茵邦的般若特農村代表今天參訪去年拿下全國金牌農村的台東縣鹿野鄉永安村，留下深刻印象，團員說，一定要帶回德國分享。

台東縣政府表示，鹿野鄉永安社區去年拿下「第一屆金牌農村競賽」的金牌獎，除獲得獎金新台幣50萬元外，並安排前往德國農村進行交流與深度學習。

今天下午德國北萊茵邦的般若特 （Benroth）農村回訪台東，由台東縣政府農業處長許瑞貴接待，般若特的村長說，台東是他造訪台灣的第一個城市，深刻感受這是一個美麗的國家，有著善良的百姓，一定要把這裡的好帶回德國分享。

執行該計畫案的微慢城鄉生活顧問公司負責人李昌諭說，107年為拿下首屆金牌農村競賽，永安社區在全台707個農村社區熱烈參與及激烈的競爭下勝出，與新北市三芝區安康社區、新竹縣南埔社區人員遠赴德國考察學習，並與般若特締結為姊妹村。

台東縣政府表示，般若特人員除了參訪永安村外，並體驗台東在地的手作；也前往台東設計中心參訪在地創作，騎乘自行車巡禮台東森林公園、海濱公園。

台東縣政府農業處表示，期望透過國際交流活動刺激農村合作發展，打造自己夢想中的農村，激發農村社區居民的榮譽感及向心力，營造農村特色風貌，達到永續經營。（編輯：方沛清）1081015