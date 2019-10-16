高雄鐵路地下化衝擊 李昆澤促提升商圈繁榮

民進黨立委李昆澤（右3）16日主持研商高雄車站停車及繁榮商圈行銷方式會議，促台鐵局及鐵道局協助提升商圈發展，減少鐵路地下化後續工程對店家生意的衝擊。（立委李昆澤服務處提供）中央社記者王淑芬傳真 108年10月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市鐵路已經地下化，但是高雄車站等後續2階工程還在進行，不僅交通受阻，周邊商圈也遭波及，民進黨立委李昆澤今天邀台鐵局、鐵道局和高市府局處，研商促進商圈繁榮。

李昆澤今天與台鐵局、鐵道局、高市府工務局、交通局等單位，還有後驛及三鳳中街商圈代表在高雄願景館研商停車及繁榮商圈的行銷方式。

李昆澤指出，鐵路地下化一階已經完工，但長達10多年的工期衝擊附近居民生活以及商圈發展，且除了持續進行的2階工程，距離拆除貫通南北高雄的中博高架橋及完成車站主體設施也還需要約5年，恐進一步導致蕭條的火車站商圈再度萎縮，希望台鐵局及鐵道局協助提升商圈發展，解決車站周邊停車位不足問題，兼顧居民生活品質。

長明商圈促進會代表抱怨，高雄鐵路地下化工程導致附近店家生意一落千丈，盼政府做好交通疏運、增加停車位並協助行銷。

民進黨市議員何權峰、時代力量市議員林于凱也出席為地方爭取商機，促台鐵局、觀光局協助介紹特色店家以振興商圈。

李昆澤要求鐵道局、台鐵局和高市府經發及觀光局加強與周遭里民、商圈的溝通，並在不影響民眾通行的前提下，將部分高雄車站一樓平面區域以及願景館前廣場，開放給商圈團體申請。（編輯：洪學廣）1081016