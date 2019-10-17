掌握空污情形 竹市裝設345個空氣品質感測器

新竹市政府守護空氣品質，於轄內設置345個微型空氣品質感測器，讓民眾可上網查詢空氣品質，做好因應，守護健康。圖為工程人員於電桿裝設空品感測器情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月17日

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市政府守護空氣品質，於轄內設置345個微型空氣品質感測器，其中以新竹科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，讓民眾可上網查詢空氣品質，做好因應，守護健康。

新竹市環保局今天發新聞稿表示，微型感測器附掛在燈桿上，距離地面高度約3公尺，監測項目包含溫度、溼度、細懸浮微粒（PM2.5）、風速、風向等數據，3分鐘就能產生一筆資料。

新竹市環保局長江盛任於新聞稿指出，微型感測器24小時監控空氣品質變化，一旦發生異常，系統就會發出警告，稽查人員能夠透過電腦資料，即時掌握可能違法的空污排放來源及事件，讓稽查效率事半功倍。

江盛任表示，微型空氣品質感測器設置地點以民眾生活周遭空氣品質為優先考量，科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，除了布建345個空品感測器外，今年還增設8台風速風向計，提升環境分析效能。

江盛任說，新竹市長林智堅上任後啟動「新竹好空氣運動」，推動空氣品質3支箭「微型空品感測器」、「空品旗幟」及「專業醫師健康防護宣導」，讓民眾即時掌握空氣品質與指標資訊，同時推動城市綠化、提升環境舒適度。（編輯：李錫璋）1081017