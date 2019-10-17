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防杜陸漁船越界作業 高雄艦進駐馬公

最新更新：2019/10/17 17:11
中國大陸漁船頻越界作業，海巡署艦隊分署即日起調派3000噸級「高雄艦」（圖）進駐馬公、「台南艦」隨時支援方式，部署優勢警力，加強執法。（艦隊分署提供）中央社 108年10月17日
中國大陸漁船頻越界作業，海巡署艦隊分署即日起調派3000噸級「高雄艦」（圖）進駐馬公、「台南艦」隨時支援方式，部署優勢警力，加強執法。（艦隊分署提供）中央社 108年10月17日

（中央社澎湖縣17日電）中國大陸漁船頻越界作業，海洋委員會海巡署艦隊分署即日起調派3000噸級「高雄艦」進駐馬公，「台南艦」採支援方式，以超前部署優勢強力執法，維護海域漁源。

澎湖海巡隊表示，澎湖吹起東北季風，海象轉趨惡劣，不少中國大陸大型鐵殼漁船仍不時現蹤南、北海域拖捕，甚至假藉避風越界拖捕，但海巡隊僅1艘600噸級「澎湖艦」和100噸級、50噸級巡防艇。

海巡署調派「高雄艦」進駐馬公，結合「澎湖艦」南北部署執勤，「台南艦」隨時支援，以有效遏阻越界作業情況。

艦隊分署表示，澎湖海巡隊今年查扣越界漁船達19艘，裁罰金額新台幣2755萬元，是各海巡隊最多。（編輯：李明宗）1081017

中國大陸漁船頻越界作業，海巡署艦隊分署即日起調派3000噸級「高雄艦」進駐馬公，「台南艦」隨時支援方式，強化海域巡護能力。（艦隊分署提供）中央社 108年10月17日
中國大陸漁船頻越界作業，海巡署艦隊分署即日起調派3000噸級「高雄艦」進駐馬公，「台南艦」隨時支援方式，強化海域巡護能力。（艦隊分署提供）中央社 108年10月17日
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