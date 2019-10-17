海路不通改搭機 通霄國中小師生平安返校

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣通霄國中、國小百名師生家長，利用國慶連假赴大陸平潭文教參訪，因天候影響船班停駛，滯留大陸多日，今天透過小三通搭機，下午平安回到學校，神情略顯疲憊。

通霄國中、通霄國小師生應台商邀請，於10日至14日前往中國大陸福建省平潭區進行文教參訪，卻因天候影響船班停駛，無法於原定14日當天回台，被迫滯留大陸3天，今天改由小三通從金門搭機回台，下午師生陸續返抵學校。

一名隨行家長指出，原本計畫來回均搭乘台中直航平潭的「海峽號」，但因為風浪大，直到今天取得航班座位，才改以搭機回台；滯留當地期間，師生和家長的生活皆由台商協助照料，雖然多待了3天，過程有些曲折，不過學生情緒未受影響。

民進黨立委黃國書與苗栗縣議員羅貴星今天上午在立法院開記者會，質疑此文教交流行程，台灣學生只要交新台幣1000元，食宿交通費用名義上全由台商贊助，恐有統戰目的。

通霄國中家長會長邱建民表示，通霄鎮屬於偏鄉國中小，很多學生都沒有坐過船或飛機，這次因台商熱心贊助安排交流參訪，是基於回饋鄉里的心態，儘管行程中難免會有景點參觀，但讓學生出國增廣見聞也是好事一樁，如果有如立委爆料指稱是大陸統戰的方式，「那共產黨也太過低招了」，他認為不宜太政治化看待。

對於此次赴陸文教交流，苗栗縣政府教育處長徐永鴻指出，通霄國中與通霄國小分別於9月和10月通報申請以公假出國，教育處考量正值學期中，兩度回復「歉難同意」，不過校方改以個人請假方式辦理，且其中4天為國慶日連續假期，將要求學校儘速提出補救教學計畫及相關檢討報告。（編輯：方沛清）1081017