雲林縣破獲非法繁殖場 226隻名種犬貓開放認養

雲林縣動植物防疫所接獲檢舉，在北港鎮查獲一處非法寵物繁殖場，場內有超過200隻來路不明各種犬、貓。（鄭安國提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月18日

（中央社記者蔡智明雲林縣18日電）雲林動植物防疫所日前接獲民眾檢舉，昨天在北港鎮查獲非法寵物繁殖場，飼養來路不明犬、貓共計226隻，全數名種犬貓依法沒入，公告7天後，開放供民眾認養。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天表示，繁殖場藏身鄉間，且飼有大型兇猛犬隻看守，協請雲林縣警察局北港分局申請搜索票，在昨天一舉破獲。

鄭安國表示，多數犬、貓因飼養環境髒亂，出現眼睛發炎及脫水現象，除零星幼犬，200多隻犬貓都是繁殖用成犬、成貓，現場不少犬貓乳頭腫大，應已生產多次。

雲林動植物防疫所18日在北港鎮查獲非法寵物繁殖場，其中200多隻犬貓都是繁殖用成犬、成貓。（圖取自雲林縣動植物防疫所網頁www4.yunlin.gov.tw/livestock）

雲林縣動植物防疫所指出，現場有吉娃娃、古代牧羊犬、法鬥、臘腸狗、鬆獅犬、杜賓、柴犬、摺耳貓等名種犬貓，目前全數依法沒入，安置於雲林縣9間代收容動物醫院，完成狂犬病疫苗注射、寵物晶片植入及結紮手術，公告7天後開放民眾認養。

鄭安國指出，陳姓業者將依動物保護法第25-2條規定，處新台幣10萬以上300萬元以下罰鍰。此外，場內所有犬隻均無法提出施打狂犬病疫苗證明，依動物傳染病防治條例第45條規定，可再處以新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。（編輯：卞金峰）1081018