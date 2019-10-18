雙龍吊橋橋面鋪設完成 林明溱試走體驗

南投縣長林明溱（前）18日上午到信義鄉雙龍瀑布關心七彩吊橋施工進度，並實際體驗行走吊橋，感受峽谷峭壁之美，感到相當滿意。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月18日

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）雙龍七彩吊橋工程已完成橋面鋪設，南投縣政府要趕在明年元旦前啟用，南投縣長林明溱今天踏勘工地，實際行走吊橋感受「驚險刺激」，並指示儘速完成周邊步道、停車場等設施。

南投縣政府在信義鄉雙龍瀑布興建雙龍七彩吊橋，預計明年元旦開放，非常重視這項觀光工程的林明溱今天再度前往關心施工進度，並實際行走吊橋感受峽谷、峭壁的壯麗氣勢，而對於周邊步道、停車場等基礎設施，林明溱也當場要求縣府觀光處儘速改善。

林明溱走完後相當滿意，他說，園區開幕後一定能成功吸引觀光客，帶動地方繁榮與經濟發展；目前橋面已鋪設完成，但吊橋周邊道路及平台仍持續施工，因此呼籲民眾不要擅自闖入或跑到一旁的水管吊橋拍照，以免發生危險，等園區開放後，來走安全的觀光吊橋。

雙龍七彩吊橋採階梯式橋面，合計420階，長度342公尺、距谷底110公尺，吊橋兩端落差20公尺，林明溱表示，縣府注重吊橋品質與安全，所以兩邊主索都是用鍍鋅鋼索組合鎖定，承重及安全係數設計，都比標準值更高，相信將可成為台灣最具代表性的景觀吊橋。

縣府觀光處表示，吊橋主體與橋面組裝已完成，正進行橋頭景觀遊憩設施及聯外道路改善工程，對於鄉公所及地方居民意見，23日將在部落召開說明會，除說明縣府相關營運事宜，也聽取、回應居民心聲，以尋求最有利地方發展與居民雙贏方案。（編輯：謝雅竹）1081018