台日防災技術交流 互相吸取防災經驗

（中央社記者趙麗妍台中21日電）日本高知縣因多颱風，對防災重視，每年來台舉辦研討會，今年研討會在弘光科技大學舉辦，高知縣府介紹當地防災設備，台中市消防局也分享災害應變方式，互相吸取防災經驗。

弘光科技大學今天表示，從高知縣登陸的颱風數量為全日本都道府縣的第2名，高知縣政府對防災很重視，每年到台灣舉辦「台日防災技術交流研討會」，透過產官學三方的討論提升防災技術。

研討會由台中市消防局簡任技正楊純凱介紹「台中市天然災害應變系統及方式」、高知縣政府危機管理部副部長中岡誠二說明「高知縣防災政策」，另還邀請日本三家民間企業介紹天然災害復原的工具及方式。

高知縣政府商工勞動部副部長栗山典久指出，台灣跟高知縣一樣，都有颱風、豪雨、地震，他們對抗很多次的天然災害，不斷提升防災技術，來台灣舉辦研討會，希望與台灣防災技術進行交流，提升雙方防災抗災能力。

中岡誠二說，颱風侵襲後，靠水庫調整河川流量，同時運用消防直升機巡視災情，或透過衛星掌握災情，也會透過縣內的網頁讓當地居民第一時間掌握災情，通訊不良則用無線系統傳遞災情。

楊純凱指出，台中市目前有526處避難收容所，短期安置旅館有24家、軍營19處，可收容38萬多人，設置防災公園、新建滯洪池，成立防災教室，每年舉辦災害防災講習，強化各區公所的防災能力，目前也靠無人飛行載具防災，掌握災害事故現場。

楊純凱表示，台中市如果一天雨量超過500毫米，梧棲、烏日、大里、西區、北區、中區、南區、東區8個區域將會是高潛勢域，土石流潛勢區則有110條，分布在和平、東勢、新社等，加強災情監測、預報，警報發布透過防災系統提早發送訊息到警戒區民眾手機，減少災害發生。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，高知縣面臨太平洋，常有颱風、地震，甚至會發生海嘯，因此，縣府對防災格外重視，經驗更是豐富，台灣地理環境與高知縣相似，透過研討會技術交流，增加彼此防災能力。（編輯：黃世雅）1081021