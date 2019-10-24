婦團市府內挺韓違行政中立 侯友宜：絕不偏袒

針對新北市工商婦女聯誼總會在市府成立國民黨總統參選人韓國瑜新北市婦女後援會，遭市府以違反行政中立予停用市府場地一年處分，市長侯友宜（圖）24日在市政總質詢時表示，嚴守行政中立規定，絕不偏袒任何團體。中央社記者王鴻國攝 108年10月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市工商婦女聯誼總會在市府成立韓國瑜新北市婦女後援會，遭市府以違反行政中立予停用市府場地一年處分；市長侯友宜強調，絕不偏袒任何團體。

新北市工商婦女聯誼總會昨天租借新北市政府大禮堂舉辦「新北市工商婦女聯誼會會員愛心聯誼活動」，會中成立力挺國民黨總統參選人韓國瑜的「新北市工商婦女後援會」，遭市府秘書處確認違反市府行政中立的規定，予主辦單位記點2次及停止使用市府各場地1年的處分。

侯友宜今天在新北市議會市政總質詢時，民進黨議員何博文質疑是以愛心活動進行競選造勢，嚴重違反行政中立；議員周雅玲也認為，絕對不是不借場地就可以敷衍了事。

侯友宜答說，嚴守行政中立規定，絕不偏袒任何團體。市府的行政中立一定會嚴守。這是不好的行為，祕書處第一時間已經制止，照規定是半年不能租借市府場所，已經加重為1年。

何博文認為侯友宜現在是國民黨紅人，國民黨基層有侯友宜換掉韓國瑜的聲音，他問侯友宜會不會心動，侯友宜說，會跟議員鬥陣打拚、拚市政，千萬拜託「不要相害」。讓議員問好、問滿、問足，這樣比較實在。

議員賴秋媚質詢時更拿韓國瑜過去的發言，從高雄大財到征服宇宙等言論，她詢問新北市政府衛生局長陳潤秋，韓國瑜需不需要看醫生，陳潤秋說，有時只是單以一段話也沒辦法判斷，必須了解並且「跟他談一下」，引來現場笑聲。（編輯：方沛清）1081024