鬥毆滋擾處置 黃偉哲：警柔性執法時代過去了

台南市長黃偉哲25日對警方面對大型群眾活動及鬥毆滋擾事件的迅速反應給予肯定，他強調，柔性執法時代已經過去了，現在需要的是強力執法、有效壓制。（台南市政府提供）中央社 108年10月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）因應大型群眾活動以及鬥毆滋擾迅速反應，台南市長黃偉哲今天表示，柔性執法時代已經過去了，現在需要的是強力執法、有效壓制。

台南市警方因應明年總統及立法委員選舉，上午在新營體育場舉辦「啟動快速打擊犯罪部隊」演練，以各警分局間區域聯防合作，展現靈活調度快速打擊犯罪實力。黃偉哲肯定警察同仁的表現外，並宣誓打擊犯罪、不容公權力遭挑戰。

黃偉哲對於警方面對大型群眾活動以及鬥毆滋擾事件的迅速反應給予肯定。他表示，警察不應該只是人民保姆，而是人民的保護人；所以對於好人，警察絕對是保姆，但對於違法犯紀的人，警察絕對是最大的打擊手。

黃偉哲說，柔性執法的時代過去了，現在需要的是強力執法、有效壓制，對於群眾鬥毆滋擾事件，能夠在最短的時間內抵達現場，展開對於不法活動的壓制，這才是民眾期待的警察的作為。

藉演練可以讓員警了解法律授權的幅度、可以做的動作範圍，讓警察執法的時候沒有後顧之憂，也讓民眾感受到警察執法的決心。

另外，有民調顯示台南市治安的滿意度是全國全高的，他也肯定各分警及市警局的嚴肅執法，同時這樣的概念也將持續，希望民眾繼續支持警察，這樣警察才有力量能夠保障市民的生命財產安全。

台南市政府警察局長周幼偉表示，台南市轄區遼闊，必須要打破轄區責任制的框架，建立區域聯防的意識，統合運用各分局間與直屬大隊的聯防力量，形成優勢警力，壓制犯罪，迅速控制現場，避免事態擴大。

今天的演練能讓同仁熟稔「啟動快速打擊犯罪部隊」機制及作業流程，提升基層處理突發性聚眾事件或暴力犯罪應變處置能力，建立員警快速反應、相互協防的默契，以優勢警力壓制犯罪，貫徹執法公權力。（編輯：黃世雅）1081025