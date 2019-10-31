風箏浪板好手澎湖競技 精彩刺激

2019澎湖風箏浪板國際邀請賽在白坑沙灘海域登場，31日正式比賽，多國選手齊聚一堂，在8級風浪下競技，賽事精彩刺激。（林連守提供）中央社 108年10月31日

（中央社澎湖縣31日電）澎湖風箏浪板國際邀請賽一連3天在澎湖白坑沙灘海域舉行，來自中外選手在8級風浪下競技，浪花四濺，大呼過癮，精彩刺激。

澎湖風箏浪板國際邀請賽共計有來自加拿大、俄羅斯、日本、澳洲、愛沙尼亞、英國、中國大陸、香港、波蘭、希臘和台灣等國家57名男女選手參賽，昨天進行會前賽，今天正式比賽，澎湖縣長賴峰偉在強風中為賽事鳴笛和選手加油。

賴峰偉表示，風箏浪板是新興的水上極限運動之一，並已列入2020年亞運和2024年的奧運賽事，台灣風箏浪板女子跳高吳佳玲是澎湖子弟，目前是世界紀保持人，此次也參賽，積極備戰，台灣選手可望在這項賽事奪牌。

賴峰偉表示，澎湖擁有美麗的海洋、海灣，得天獨厚的季風，是發展風箏浪板最佳的場域，被國外選手譽為與加勒比海、西班牙同為世界風箏浪板運動最佳場所，縣府未來會持續推廣風箏風浪板運動，讓白坑海域作為選手培訓基地，同時成為熱愛風箏浪板運動天堂。

澎湖風箏浪板國際邀請賽在湖西鄉白坑海域，分別舉行競速繞標和跳高賽，選手在8級以上的強風和白浪滔滔下，浪花奔馳御風起飛，賽事精彩刺激。（編輯：林沂鋒）1081031

2019澎湖風箏浪板國際邀請賽在白坑沙灘海域登場，31日正式比賽，國內外好手同場競技，賽事精彩刺激。（林連守提供）中央社 108年10月31日