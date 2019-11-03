結合跑水節習俗 彰化二水跑水馬拉松登場

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）結合彰化二水跑水節的二水跑水馬拉松今天鳴槍起跑，近5000名跑者從二水國小出發，挑戰包含300公尺跑水道的賽道，縣長王惠美說，馬拉松加入文化節慶元素，期盼帶動地方發展。

「2019戀戀二水跑水馬拉松」活動今天早上在彰化縣二水國小登場，彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽等人都出席，為活動鳴槍起跑，也為參與活動的近5000名跑者加油打氣。

王惠美致詞時說，彰化二水馬拉松將馬拉松跟傳統的跑水習俗結合，在馬拉松賽道中規劃了1段300公尺的跑水道，歡迎大家跑完馬拉松後，漫遊二水，盡情享受田野風情。

王惠美表示，二水馬拉松將原有的二水跑水節活動擴大，把馬拉松活動加入文化節慶的元素，為城鄉觀光加值，吸引外地遊客來到二水觀光和消費，成為行銷彰化的最佳代表作。

彰化縣政府指出，二水跑水馬拉松活動與二水跑水節結合，分為戀人組、健跑組、半馬組以及全馬組4個組別；而二水鄉跑水的儀式已有300多年歷史，當時是為了紀念先人辛勤開墾八堡圳，灌溉彰化平原，比照昔時引水儀式，安排引水人穿簑衣在八堡圳內奔跑，縣府將馬拉松活動和跑水儀式結合，安排八堡圳作為賽道，讓跑者體驗跑水的樂趣。（編輯：黃世雅）1081103