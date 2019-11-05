台中國際花毯節合體新社花海 9日起登場

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中國際花毯節今年重新與新社花海合體，將從9日起在新社登場，台中市長盧秀燕今天在記者會中表示，這次結合中央與地方統籌舉辦，將是歷年來最盛大的花毯節。

台中國際花毯節自2016年移師后里後，睽違3年再次回到新社，將於11月9日至12月1日與新社花海、中台灣農業博覽會共同舉行。市府下午在市政公園舉辦戶外記者會，說明這次展出的主題。

盧秀燕表示，今年花毯節取得法國聖修伯里協會「小王子」的授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為題，展區占地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種打造立體花卉藝術裝置，最吸睛的是超大型玫瑰圖騰，還有由千朵新鮮玫瑰布置的花豔廊道。

盧秀燕指出，3大活動合一在新社舉辦，這是應地方的要求，希望能恢復花毯節前往新社舉辦，對山城的農業、觀光、交通建設等都很重要，也是兌現她的選前政見，由中央與地方合力，經費統籌運用，讓3大活動合一，效果才會大，這將是歷年來最盛大的花毯節，保證是年底前全國最好看的活動。

此外，國民黨籍立委江啟臣今天更邀請農委會及台中市政府觀光旅遊局到現場考察，他表示，主要是要了解花海整備情形及活動期間的交通接駁安排，3大活動合一預期將吸引更多民眾前來，因此交通安排尤為重要，如何幫助賞花民眾順利接駁、停車，同時維持當地居民的交通順暢，主辦單位必須做好萬全的準備，務必要讓中台灣一年一度的休閒農業盛事能夠圓滿順利。（編輯：謝雅竹）1081105