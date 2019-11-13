北市勞工夜點費納工資 6100多人受惠

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市副市長黃珊珊今天說，市府各機關「夜點費」將納入工資計算，將影響6100餘名市府勞工，預計每年增加1700多萬元人事支出。

黃珊珊、勞動局長賴香伶與人事處副處長林錦慧下午召開記者會，宣布北市府率先將夜點費視為工資計算，並納入各項給付計算基礎。

賴香伶說，夜點費由來是早期發放點心慰勞夜班勞工，後改發放現金，不過，夜點費實質內涵具有勞務對價性，且屬於經常性給與，在認定上常有工資認定爭議，以往需由勞工透過個別勞資調解、行政申訴調查或司法訴訟程序來認定。

賴香伶表示，夜點費納入工資後，北市適用勞工以通案實施，勞工不需要離職後以訴訟方式與市府對簿公堂，提升勞工權益。

她坦言，該案推動已久，對她而言相當重要，「工資認定不是個案，而是通案實施，4年多來最感到高興的案子」。

黃珊珊說，夜點費納入工資，等於加了一點點薪水，雖然不是很多，卻是勞基法落實的重要關鍵。

林錦慧表示，適用夜點費納入工資的機關包括台北捷運公司、環保局稽查大隊、殯葬處、衛工處、停管處、北水處以及內湖、木柵、北投焚化廠等。（編輯：張銘坤）1081113