新竹市設置無人回收站 展現環境友善力

新竹市政府設置「無人回收站」，透過結合APP讓民眾在回收時，可以累積回收點數，點數能兌換環保小物，提升民眾的回收意願。新竹市政府14日公布3個月來的回收數據，瓶罐回收數量已超過30萬支。中央社記者郭宣彣攝 108年11月14日

（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）新竹市政府今年7月啟用「無人回收站」，能24小時自動分類回收物，市長林智堅今天表示，統計至今已回收瓶罐超過30萬支，感謝民眾與商家等加入回收行列，共展環境友善力。

新竹市政府7月啟用「無人回收站」，共設置11台的回收機台，民眾將回收物放入後，機台能自行分類，包含寶特瓶、鐵罐、鋁罐、廢玻璃瓶。市府今天公布回收統計數據，啟用到現在共3個月時間，回收瓶罐超過30萬支。

林智堅表示，新竹市政府設置「無人回收站」，透過結合App也能讓民眾在回收時，能累積回收點數，點數就能兌換環保小物，如環保袋等，也藉此機會提升民眾的回收意願，守護環境。

環保局長江盛任說，為讓民眾感受有趣的資源回收體驗，進而養成民眾順手分類回收的習慣，因此，環保局每個月搭配節日，會推出實體物品兌換活動。在11月是配合光棍節，辦「1111光棍袋我走」，民眾可用App點數兌換環保袋。

江盛任表示，集點換好禮也有不同的類型可選擇，包含玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數，尤其，在地美味中提供不少在地美食禮券，很受到民眾歡迎，未來也將繼續新增兌換的禮物類型，同時再增加環保綠點，提倡回收愛地球。（編輯：李錫璋）1081114