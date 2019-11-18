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林志玲婚禮帶動觀光 南美館2天湧入破萬人潮

最新更新：2019/11/18 13:46
藝人林志玲與日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA17日在台南市完婚，台南市政府為林志玲準備「嫁妝一牛車」，市長黃偉哲（圖）18日展示林志玲準備的回禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月18日
藝人林志玲與日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA17日在台南市完婚，台南市政府為林志玲準備「嫁妝一牛車」，市長黃偉哲（圖）18日展示林志玲準備的回禮。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）藝人林志玲與日本男星AKIRA昨天在台南市幸福完婚，據市府觀旅局統計，林志玲婚禮帶動的觀旅效應驚人；婚宴舉辦地點台南美術館週末16、17日湧入破萬人潮，較平時成長約7成7。

台南市政府為林志玲準備「嫁妝一牛車」，市長黃偉哲今天開心在市府向外界展示林志玲準備的音樂盒回禮，還有林志玲父親親筆以書法寫的謝卡。

他表示，非常感謝林志玲父親的親筆書寫謝卡，同時也為昨天新婚的台南女兒林志玲與夫婿AKIRA感到開心。兩人備受矚目的婚事，為台南做了美好的城市行銷。他並邀請大家在見證幸福之餘，不妨親自來一趟台南，感受整個城市的優雅、浪漫。

台南市觀旅局統計，林志玲婚禮帶動的觀旅效應驚人；婚宴舉辦地點台南美術館在16、17日湧入破萬人潮，較平時成長約7成7；鄰近景點的台灣文學館遊客增加約5成；孔廟也約增加3成；鄰近美術館的幾家旅館及民宿，16日也接近滿房，昨天仍有高達85%住宿率。（編輯：洪學廣）1081118

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