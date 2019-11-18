Uber司機陳情轉型困境 中市府蒐集意見協助

（中央社記者蘇木春台中18日電）逾300名Uber司機今天到台中市府陳情，認為依規定轉型加入多元計程車隊，卻遇到可靠行牌照數不足問題；台中市交通局長葉昭甫說，將蒐集司機與業者意見後，共同尋求解決辦法。

台中職業駕駛陣線代表王呈功表示，台中市已有800名Uber駕駛考取計程車職業登記證，但成功轉入多元計程車隊的人數少之又少，最主要多元車隊有車輛數上限，可以靠行的牌照不足，台中市可掛牌的的計程車車牌照只有300張，司機將面臨生計問題。

全國網路平台代僱駕駛自救會召集人李明達指出，交通部規定Uber在台合法營運，駕駛必須取得計程車的執業登記證，車輛必須懸掛計程車牌，輔導期限將在本月30日截止，要求市府在問題解決前，對於已考取職業登記證，但無法掛牌轉多元的駕駛不予開罰。

台中市政府表示，過去前市府時代未曾開放多元化計程車在台中營運，當時全國六都也僅剩台中市未開放，市長盧秀燕上任後，開放多元化計程車成立，透過不同的經營與服務模式，讓台中市民有不同的搭乘選擇。

交通局今年5月邀集有意願參與多元化計程車的車隊申請，經評選後公告5家合格業者進行籌備，多元計程車徵求公告中沒有限制車額數，完全由車隊評估自身營運情況，於申請時向交通局提報多元化車隊車額數，非外界謠傳有限額。

葉昭甫表示，目前台中市掛牌的計程車有7753輛，剩餘空牌約300張分屬各個計程車隊，因中央有計程車車牌管制，依照人口數與道路面積核定，將在一週內安排與司機、業者及平台代表座談，收集完整意見及問題後，共同尋求解決辦法。（編輯：黃世雅）1081118