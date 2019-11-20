名列台灣人最愛5大自行車道 台東關山鎮好風光

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）台東去年獲訂房網選為全球10大新興旅遊城市，近日台東關山環鎮自行車道再度名列「台灣人最愛5大自行車目的地」，縣長饒慶鈴邀請民眾到台東單車之旅，享受縱谷風光。

近年來台灣民眾騎自行車風潮漸盛，訂房網Booking.com特別統計出「台灣人最愛5大自行車目的地」，分別是中國桂林陽朔縣、台灣台東縣關山鎮、台灣花蓮縣瑞穗鄉、台灣宜蘭縣三星鄉、日本廣島縣尾道鎮（排名不分先後）。

獲此殊榮，饒慶鈴表示，台東擁有友善便利的運動環境，近期更榮獲「2019 APEC運動城市論壇」票選最受歡迎運動城市前3名，歡迎大家來台東旅遊。

台東縣政府表示，關山環鎮自行車道1997年開通使用，為全國第一條觀光休閒專用自行車道，全長12公里，以水泥路面為主，路況平坦舒適，兩側有枕木欄杆且與交通要道隔離，騎自行車安全又能享受純淨的空氣。

車道分為「親水段」及「親山段」，從關山親水公園出發，沿著關山大排與紅石溪而行，兩側是遼闊田野，隨著時序變化可以體驗不同的農村風景；離開紅石溪後進入「親山段」，遊客到達車道最高點的「縱觀日月亭」可眺望阡陌縱橫的稻田，感受小鎮悠哉的慢活步調。

車道沿路除了觀光果園及休閒農莊，每年12月油菜花海綻放，隔年初陸續有波斯菊、向日葵等美景；1月下旬「關山蘿蔔季」適合親子同遊，享受下田拔蘿蔔的田園樂趣。

關山也是東部重要米倉，一年兩期稻作，秋收之際稻浪搖曳的金黃色美景，孕育出稻米粒粒飽滿，因此關山便當也相當受歡迎。

此外，另有行經綠色隧道的「池上環鄉自行車道」、串聯兩個米鄉的「池上關山連絡道路」、鹿野高台茶園的「鹿野龍田自行車道」、海天一色的「成功三仙台自行車道」以及市區的「台東山海鐵馬道」，都各具特色景致怡然。（編輯：黃世雅）1081120