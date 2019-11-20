電機碩士返家種茶 翁治源5年磨練全國賽奪冠

（中央社記者王鴻國新北20日電）77年次的翁治源是電機碩士，從小跟著家人種茶，也愛上包種茶清香，5年前決定返家種茶，雖比賽過程累到嚐茶時味覺失靈，在鼻子聞香補拙注意細節下，終讓他在全國賽勝出。

77年次翁治源是新北市坪林區的年輕茶農，在新北市政府農業局輔導下參加「2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽」榮獲冠軍，成了新科「包種製茶王」，不僅讓新北市在這項比賽的「條形組」蟬聯9屆冠軍，也成為新北市最年輕的包種茶製茶王。

翁治源學的並不是農業科系，而是擁有華梵大學的電機碩士學歷，但他5年前服完兵役後未選擇到業界工作，反而選擇返樸歸零，回到坪林與父親一起打拚。

他接受中央社記者採訪指出，從小就是和家人在茶園奔跑長大，嬉戲中看著大人專注種茶及製茶過程，也愛上包種茶的茶香，因此，他並不後悔回家成為茶農，至於高學歷，對他而言，就是一個人生成長及歷練的過程，很高興有過這一段學習的歲月及知識。

或許骨子裡就有製茶師血統的他，家中2公頃茶園生產的茶，常讓他忙到不要不要的，他說，「種茶真得很辛苦」，從採收到加工，常常無法好好睡上一覺。

畢竟採收上有時間及季節的限制，尤其是春茶主要在4月到5月初，冬茶在10月到11月初，若未及時採茶，茶葉就會老化，損失很大。

因此，從採茶到製茶，常常7天到10天要幾乎全天工作，他表示，農忙時，一整天零碎的睡覺時間大概只有2到3小時，但或許就是得到父親的真傳，很快速就能摸通包種茶產製的要領。

只是9月間參賽時，依規定要在24小時內完成製茶，可是卻遇天公不作美。翁治源回想比賽時的情況表示，當時除了大雨，再加上沒有足夠的日光，連最後挑完梗試泡成品時，可能也因為太疲勞竟導致嚐茶時味覺失靈，心中覺得可能跟獎項無緣了。

他表示，當時真的累壞了，用喝的有障礙，但鼻子卻仍能聞到茶香的細微處，在聞香補拙及加強注意製茶細節上送出作品，當得知自己拿到冠軍時，真心覺得一切辛苦都值得了。也讓他成了新北最年輕的冠軍製茶師。

製茶工夫經過全國賽的驗證後，翁治源對自己的能力更有信心了，他也注意到未來行銷通路的問題，再加上姊姊是學產品設計的，於是姊弟合作創出「田美茶園」的自有品牌，希望自己種的茶能持續飄香，獲得愛茶人士的喜愛。

由於代表新北參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」的茶農，都是先經過各茶產區區級製茶競賽取得優勝，再經市級競賽評選脫穎而出，最後優勝者才代表新北市參與全國製茶技術競賽，農業局對於翁治源年紀輕輕就能取得代表新北市參賽資格感到相當不容易。

農業局強調，新北市雖為包種茶發源地，但能夠連續9年獲得冠軍，真得相當不容易，顯示新北的製茶技術是「正港」的真功夫，未來也期待能有越來越多的青農返鄉當「做茶人」，讓「新北好茶」品牌持續受歡迎。（編輯：李錫璋）1081120