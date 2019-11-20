北市畜產前老總成清潔工 蔡壁如：現任也要輪值

媒體報導台北畜產運銷公司前總經理楊嘉仁遭貶成清潔工。台北市政府顧問蔡壁如（中）20日陪同台灣民眾黨提名台東立委參選人陳允萍（左）登記參選受訪表示，因人力吃緊，不只前總經理去掃，現任總經理也輪值清掃環境。中央社記者盧太城台東攝 108年11月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）媒體報導台北畜產運銷公司前總經理楊嘉仁遭貶成清潔工。台北市政府顧問蔡壁如說，因人力吃緊，不只前總經理去掃，現任總經理也輪值清掃環境。

台灣民眾黨提名台東立委參選人陳允萍今天前往台東縣政府大禮堂登記參選，蔡壁如和台北市政府副發言人黃瀞瑩陪同。

鏡週刊報導，柯市府職場霸凌台北畜產運銷公司前總經理楊嘉仁，貶成清潔工。蔡壁如接受媒體聯訪時表示，這件事畜產公司有向市府回報，是因為人力物力不足，不是只有他（楊嘉仁）去掃，現任的總經理姚量議也都自己輪值下去清掃環境，其實環境的清潔也很重要，這部分不管是總經理或是員工、工友，有需要每個員工都應該挺身而出。

另外，有關楊嘉仁的職務調動問題。蔡壁如說，因為他涉及一個標案問題，當時畜產公司向市府反映時，她說人事能不動儘量不要動，但有幾位議員非常堅持要異動，後來她就沒再介入，市府尊重議員和董事長協調結果。

蔡壁如和黃瀞瑩隨後陪同陳允萍前往台東市掃街拜票。蔡壁如呼籲台東鄉親支持陳允萍，她說，陳允萍在地深耕很久，公務生涯27年，尤其是在照顧外配方面，陳允萍照顧民眾的精神符合民眾黨。

陳允萍今年50歲，土生土長台東人，23歲開始任職台東縣警察局外事警察，後靠自我進修考取中央警察大學外事警察研究所在職進修班，取得法學碩士學位，現任內政部移民署台東縣服務站專員。他是政治素人，去年參選台東縣議員落選，台灣民眾黨創立後毛遂自薦，獲民眾黨提名參選台東縣立委。

除陳允萍外，台東完成區域立委參選登記的尚有民進黨提名的現任立委劉櫂豪，以及國民黨提名的台東縣副縣長張志明。（編輯：謝雅竹）1081120